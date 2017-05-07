İngiliz büyükelçi Moore neden Beşiktaş’ı seçtiğini anlattı

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Türkiye'de neden Beşiktaş'ı desteklediğini açıkladı.

İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Beşiktaş’ın şampiyon olmasını dilediğini ifade etti. Türkiye’ye ilk geldiğinde takım seçmek gerektiğini anladığını ifade eden büyükelçi, Gordon Milne vasıtasıyla Beşiktaş’ı seçtiğini söyledi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Moore şu açıklamaları yaptı:

“Ben Beşiktaşlıyım; 30 sene oldu. Ben 90’larda Türkiye’de görev yaptım. Türkiye’ye ilk geldiğimde herkes soruduğunda Chelsea diyordum. Herhalde bu yeterli değildi. Bir Türk takımı seçmem gerektiğini farkındaydım. Katılacağınız gibi 90’larda çok ünlü bir İngiliz teknik direktörü vardı: Gordon Milne. O nedenle Beşiktaş’ı seçtim. Beşiktaş’ta oturuyordum. Chelsea de şampiyon oluyor inşallah. Umarım duble şampiyonluk olur. Maalesef Başakşehir maçıyla avantajımızı biraz yitirdik. Fenerbahçe maçıyla inşallah tekrar ivme kazanacağız. Ben Şenol beyle tanışmadım ama uzaktan onu izliyorum. Onlar çok heyecanı bir şekilde oynuyorlar. Bunu çok seviyorum.”

Richard Moore, yakın zaman önce sosyal medyadan Beyaz TV moderatörü Ertem Şener ile tartıştı. Şener’in hakaretlerine maruz kalan büyükelçi bu cevabıyla çok konuşulmuştu: