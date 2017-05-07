İsmail Köybaşı ilk kez Vodafone Arena’da

Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertlilerde en büyük sürpriz İsmail Köybaşı oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen İsmail Köybaşı, eski takımına karşı bu sezon ilk kez oynayacak.

0