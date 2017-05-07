Ä°ÅŸte Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± o anlar
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi BaÅŸkanÄ± IÅŸÄ±k EyigÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼yen ve tokat atan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m nedeniyle mÃ¼cadele geÃ§ baÅŸladÄ±
Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maÃ§Ä±nda YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda bugÃ¼n oynanan maÃ§ta sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir olay yaÅŸandÄ±.
MaÃ§ baÅŸlamadan Ã¶nce protokol tribÃ¼nÃ¼nde yaÅŸanan kriz Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, IÅŸÄ±k EyigÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼mesine ve yumruk atmasÄ±na neden oldu.
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan FenerbahÃ§eli eski yÃ¶netici IÅŸÄ±k EyigÃ¼ngÃ¶r, FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± protokol tribÃ¼nÃ¼nde karÅŸÄ±lamak iÃ§in yanÄ±na gittiÄŸi sÄ±rada YÄ±ldÄ±rÄ±m , EyigÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼ ve yumruk attÄ±
MaÃ§Ä±n baÅŸlamasÄ±na az bir sÃ¼re kalan yaÅŸanan bu olay nedeniyle mÃ¼cadele 10 dakika geÃ§ baÅŸladÄ±. Salonda gergin anlar yaÅŸandÄ±. Spor Åžube Polislerinin araya girmesiyle sakinleÅŸen havadan sonra iki baÅŸkan ayrÄ± ayrÄ± yerlere oturtuldu.Â
IÅŸÄ±k EyigÃ¼ngÃ¶r Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kendisine yumrut attÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, YÄ±ldÄ±rÄ±m ise kendilerine protokolde yeterince yer ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m olaylardan sonra basÄ±n mensuplarÄ±na 'OyuncularÄ±mÄ±zÄ± ayartÄ±yorlar, maÃ§tan Ã¶nce 3 oyuncumuza transfer teklifinde bulunuyorlar. Bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayÄ± BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±yla dolduruyorlar' iddiasÄ±nda bulundu.
OldukÃ§a sinirli olan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle sakinleÅŸtirildi ve devre arasÄ±nda da polislerin yanÄ±na giderek yaÅŸananlarÄ± bir kez daha anlattÄ±.