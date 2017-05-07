İşte Beşiktaş ve Başakşehir’in kalan maçları

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası nefes kesen maçlara sahne oldu. Şampiyonluk yolunda mücadele eden Başakşehir ve Beşiktaş'ın 4 zorlu maçı kaldı. Bu yolda siyahlı beyazlı takımın, Abdullah Avcı'nın öğrencilerine karşı 2 puanlık bir avantajı bulunuyor.

0