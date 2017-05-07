İstifa etmeniz için bir neden yok

Kasımpaşa maçının yazılacak detayları skordan ve oynanan daha doğrusu oynanamayan rezil futboldan daha büyük önem arz ediyor. Dakika 18, Igor Tudor, Bruma'yı oyundan alıyor. Sebebi ne olursa olsun kararın anlık olmadığı geçmişten süregelen bir problemin olduğu net ortaya çıkıyor. Bu pozisyonu görünce insan şeytanın avukatlığını yapmadan edemiyor. Yönetim geçmişte başkalarına yaptığı gibi Bruma'ya da operasyon mu yapıyor? Yapmıyorsa o zaman teknik direktörle futbolcunun arasını düzeltmekle yetkili yöneticiler Florya'da ne iş yapıyor? Galatasaray'da sorun kulübe değil yönetilemeyen Florya ve futbolcular dedik anlamadınız. Tudor'a bende destek verdim ama utandırdı. Teknik direktörün görevleri arasında sorunlu adamı oynatmak da var. Galatasaray'da futbolcu hâkimiyeti yapıyı kuran Florya'yı yöneten futbol akıllarının olduğu yerde hangi futbolcu nasıl adam edilir o da ayrı soru işareti.

Kasımpaşa maçının 18. dakikası yine önümüze profesyonelinden atanmış yöneticisine yönetilemeyen Florya'yı getirdi. Sonra sahneye Dursun Özbek'in müthiş futbol akıllarının milyon Euro'luk kırmızı kart Tolga'sı çıktı. Yine en iyi bildiği işi yaptı,kırmızı kart gördü. Bulana, alıp getirene, yıllık garanti para 2 milyon Euro verene helal olsun, büyük iş yapmış. Hemen ardından Kasımpaşa maçı bize Dursun Özbek yönetiminin müthiş temsilinin bir başka gerçeğini yaşattı. Kasımpaşa'nın ikinci golünden bir pozisyon önce Hakem Özgür Yankaya buz gibi penaltıyı göz göre göre rahat rahat yedi. Nasıl yemesin ki, ne onun bağlı olduğu MHK'ya ne TFF'ye ne de başka yerlere Galatasaray adına hesap soracak bir yönetim yok ortada. Eminim ki hakem dün gece Kasımpaşa hakkında bir karar verirken daha çok stres yaşamıştır.

Maç biter bitmez başkan Özbek soluğu soyunma odasında aldı. Ne yaptı bilinmez ama hesap soracaksa adresi soyunma odası değil kendi otelinin toplantı odası olmalı zira bu günlerin mimarı kardeşi Mehmet Özbek'tir. Sonuç olarak 3-1 gibi bir rezillik ile biten 90 dakika içinde bile istifa etmeniz için ‘BİR' neden yok, birçok neden var?