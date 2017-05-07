Karşıyaka’da Büyükoral aday çıkacağından emin

Karşıyaka'da 20-21 Mayıs'taki olağanüstü genel kurul öncesi aday çıkmazsa başkanlığa talip olacağı iddia edilen Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, seçimde mutlaka bir aday çıkacağını söyledi.

Divan olarak görevleri gereği kulüple ilgilendikleri için bu tip dedikodular çıktığını belirten Büyükoral, “Kulüp ortada kalmaz. Mutlaka bir aday çıkartırız. Geçen yıl da kongre öncesi son günde aday çıkarttık. Camia içinden mutlaka başkanlık yapacak isim çıkar” diye konuştu. Divan olarak yönetimden kulübün hesaplarını alarak incelemeye başladıklarını belirten Büyükoral, “Sponsorumuz Yaşar Holding’le hafta içinde görüşmeyi planlıyorum. Kulübün fotoğrafını çekip durumu sponsorumuzla, sonra da camiamızla paylaşacağız” dedi. 45 milyon TL borç yükünün yanında 10 milyon TL’yi aşan transfer yasağıyla boğuşan, kadrosunu kaybetme tehlikesi yaşayan Karşıyaka’da taraftar temsilcilerinin ardından yeniden adaylık için destek arayan Başkan Mutlu Altuğ da Yaşar Holding’le görüşecek.