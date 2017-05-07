Kasımpaşa mat etti

Tarık YILMAZ yazdı...

Sarı-kırmızılı futbolcular için lig bitmiş. Sen geçen hafta git Bursa'ya 5 gol at, iyi oyna, sonra gel Kasımpaşa önünde hiçbir varlık göstereme… Maça hızlı başlayan Galatasaray'da Podolski'nin ayağına her gelen topu kaleye vurma alışkanlığına, orta sahanın hücuma destek verememesi ve kanatların çalışmaması eklenince sarı-kırmızılılar rakip ceza sahası içinde çoğalamadı.

Bunlara bir de Tudor'un Bruma'yı oyundan alması eklenince Galatasaray ileri gitmekte de zorlandı. Dersini iyi çalışan Kasımpaşa, alanları iyi daraltıp sarı-kırmızılı futbolculara kolay şut imkânı tanımadı. TT Arena'ya gelen her rakip gibi uzun toplarla çıkıp amacına ulaştı. Kemal Özdeş ve ekibini tebrik etmek gerek. Ligde kalsın diye kurulan kadro ile çok iyi işler çıkarıyorlar. Dünkü maçta Galatasaray'ı resmen mat ettiler.

Kasımpaşa'nın golündeki asistin Adem'e değil, Ahmet Çalık'a yazılması lazım. Büyük takım oyuncusu böyle bir hata yapar mı?

Galatasaraylı oyuncular çok koşuyor gibi görünse de organizasyon anlamında önemli sıkıntılar yaşıyorlar. Kanat bekleri bindirme yapıyor ancak ortalar karavana. Sneijder ve Selçuk yeterince oyuna ağırlığını koyamıyor. Podolski zaten bavullarını topluyor. Tudor'un ısrarla neden Alman futbolcuyu oynatıp Eren'i yedek bıraktığını anlamak mümkün değil.

Trabzonspor dün evinde kaybetmeseydi Galatasaray'ın 4.'lük koltuğu iyiden iyiye tehlikeye girerdi. Kalan 4 haftada iki takımın yer değiştirme ihtimali bence yüksek.