Mersin İdmanyurdu 5-6 Göztepe / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 6-5 mağlup oldu.

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Göztepe, deplasmanda son sıradaki Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Göztepe, Mersin İdmanyurdu 11 golün atıldığı maçta 6-5 mağlup etmeyi başardı.

Göztepe’nin Mersin İdmanyurdu karşısındaki gollerini 15. dakikada ve 78. dakikada Umut, 36. dakikada Segbefia, 39. dakikada ve 42. dakikada Tayfur Bingöl, 82. dakikada Emre Aygün kaydetti. Mersin İdmanyurdu’nun gollerii ise 53, 67 ve 72’de Abdulkadir Korkut, 64’te ve 90+2’de Tita attı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe TFF 1. Lig’de puanını 49’a çıkarırken, Mersin İdmanyurdu 25 puanla son sırada kaldı. Mersin İdmanyurdu gelecek hafta deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Mersin, bandırmaspor’u yenememesi halinde bir alt lige düşecek. Göztepe ise sahasında Samsunspor’u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Umut Mitrovic’in eline çarparak önüne düşen topu yakın mesafeden boş kaleye gönderdi. 0-1.

36. dakikada sağdan Umut’un kafa ile indirdiği topu Tayfur cezaalanına ortaladı, Segbefia’nın kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.

39. dakikada Mitrovic’in kaptırdığı topla Mersin İdmanyurdu kalesi önüne kadar sokulan Halil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı sırada Tayfur’a kazandırdı, Tayfur’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3.

42. dakikada soldan Umut’un kaçırdığı topla ceza alanına giren Halil’in pasında Tayfur’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4.

52. dakikada sağdan Tita’nın cezaalanına ortasında Abdulkadir’in kafa şutunda top ağları havalandırdı: 1-4.

64 .dakikada ceza alanına sokulan Tita yanındaki Tolga ile yaptığı paşlama sonrası yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi: 2-4.

67. dakikada Enes´in soldan cezalanının ortasına Abdulkadır´ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-4.

72 .dakikada Mersin İdmanyurdu´nun kazandığı serbest vuruşu Abdulkadir kullandı vuruşunda top filelere buluştu: 4-4.

78.dakikada Halil´in kullandığı serbest atışta kale önünde topa yükselen Umut´un kafa şutunda ağlara gitti :4-5.

82. dakikada Halil´in pasında cezalanını içinde topla buluşan Emre, kaleci Yusun Emre´nin üzerinden filelere gönderdi: 4-6.

90. dakikada Tita’nın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Günay´ın parmaklarının arasında top filelerle buluştu: 5-6. Karşılaşma konuk Göztepe’nin 6-5 galibiyeti ile sonuçlandı.

Mersin İdmanyurdu 5 – 6 Göztepe

STAT: Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Onur Karabaş ( xx) , Gökmen Olgaç (xx) , Mehmet Kısal (xx)

MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre (xx)- Abdulkadir (xxx), Enes (xx), Mitrovic (xx), Gökhan (xx), Kudbettin (xx)(Dk.71 Sinan x), Hakan (xx), Tita (xxx), Mahmut Metin (x), Tolga (xx), Pedriel (x) (Dk.46 Bekir x)

GÖZTEPE: Günay (xx)- Fuchs xx (Dk.51 Canberk xx), Tanju( xx), Schwechlen (xxx), Emre Can (xx), Gosso xxx (Dk.46 Emre 46 xx ), Murat (xx )(Dk.25 Soner xx), Tayfur (xxx) , Halil ( xxx) , Segbefia (xxx), Umut (xxx)

GOLLER: Dk.15, 78 Umut, Dk.36 Segbefia, Dk.39, 42 Tayfur, Dk.82 Emre (Göztepe), Dk. 52,.67, 72 Abdulkadir, Dk.64, 90 Tita (Mersin İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Schwechlen , Emre, Soner (Göztepe), Hakan, Pedriel, Mitrovic (Mersin İdmanyurdu)