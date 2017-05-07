Sahada yürüdüler

Galatasaray, sahaya son iki haftadaki oyuncu dizilişi ile başladı. Amaç özellikle Bursa maçındaki gibi hızlı, çabuk, atak, presli oynamaktı. Ancak dersini iyi çalışmış, disiplinli, dirençli, ne yaptığını bilen, Galatasaray'ı durdurup atağa çıkan Kasımpaşa, Bruma ve Podolski ortaklığından yediği tehlikeli ataklardan sonra oyunda dengeyi kurdu. 25. dakikada Castro ile öne geçti.

Kasımpaşa Galatasaray'ın son haftalardaki oyununu oynatmamak için sahanın her alanını kapatarak oynayınca, sarı-kırmızılı oyuncular da oynamak için yeterince çaba göstermeyince sahada yürüyen dişleri sökülmüş süklüm püklüm dolaşan bir Galatasaray vardı. Milyonlarca lira kazanan Galatasaray takımının oyuncuları sanki ihtiyarlamış, zenginliğe erişmiş, paralı gösteri maçı yapan modern modası geçmiş gladyatörler gibiydiler. Podolski, Sneijder ve Selçuk başta olmak üzere her hattı döküldü Cimbom'un. Tudor'un Bruma'yı çıkarmasından sonra Galatasaray atakları da zayıfladı. Kasımpaşa, hak ettiği bir galibiyet aldı.

Hakem Özgür Yankaya, skor 0-1'ken Galatasaray'ın net penaltısını vermedi. Genel anlamda da iyi değildi. Özgür Özkaya'nın da emekliliği gelmiş galiba.

Zevksiz, tatsız bir Galatasaray vardı sahada. Aslında sahada izlediğimiz, Galatasaray takımının milyonluk eşeyleriydi.