Samsunspor 1 -0 Giresunspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Samsunspor, evinde ağırladığı Giresunspor'u 1-0 yendi.

Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada Samsunspor 1-0’lık skorla kazandı. Heri iki takım da kaleye isabetli şut göndermekte sıkıntı yaşarken, 60. dakikada Caner Koca’nın yerine oyuna dahil olan Gökay İravul, 90’da 3 puanı getiren golü attı.

Kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor, evindeki zorlu maçtan 3 puan çıkarmasını bildi, 5 maç sonra kazandı Giresunspor, play-off şansını devam ettirdi.

Alınan bu sonucun ardından Samsunspor puanını 35 yaparken, Giresunspor 50 puanda kaldıLigin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Giresunspor sahasında Denizlispor’u konuk edecek.

Samsunspor 1 -0 Giresunspor

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Barış Şimşek (xx), Serdar Diyadin (xx), Sezgin Çakır (xx)

SAMSUNSPOR: Muyters (xx)- Murat (xx), Göksu (xx), Ercan (x ) (Dk. 45 Fatih xx), Mustafa (xxx), Hasan (xx), Caner (x) ( Dk. 60 Gökay xx), Abdulkerim (x), Kone (xxx), Erkam (xx), Lumu (x) ( Dk. 79 Vedat)

GİRESUNSPOR: Eser (x)- Cihan (x), Volkan (xx ) (Dk. 67 Dilaver x), Abwo (x) (Dk. 89 Lopes x), Berkam (x), Recep (xx), Özgür Can (xx ) (Dk. 74 İsaac x), Nascimento (xxx), Onur (x), Özgür (xx), Hüsamettin (xxx)

GOLLER: Dk. 90+2 Gökay (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Cihan, Hüsamettin, Özgür (Giresunspor) – Gökay (Samsunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ani gelişen Giresunspor atağında topla buluşan Volkan´ın sert şutunu kaleci Muyters son anda kornere çıkartı.

5. dakikada Mustafa’nın pasında topla buluşan Göksu´nun şutunda direğin az üstünden auta gitti.

13. dakikada topla buluşan Kone´nin kaleci Eser´in üstünden aşırtma vuruşunda top auta çıktı.

34. dakikada Mustafa Sevgi´nin sol kanattan yaptığı ortada topa yükselen Göksu´nun kafa vuruşunda direğin yanından auta gitti.

60. dakikada ceza sahasına atılan topla buluşan Murat´ın şutunu kaleci Eser son anda kornere gönderdi.

79. dakika ceza sahası dışından topa sert vuran Gökay´ın şutu kaleci Eser kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Fatih´in kafa vuruşunu kaleci Eser önledi. Dönen topa vuran Gökay’ın şutunda ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşma Samsunspor´un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.