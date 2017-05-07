Sivasspor 3-0 Bandırmaspor / Maç özeti

Sahasında Bandırmaspor'u konuk eden Sivasspor, maçı farklı kazanarak ligde maç fazlasıyla zirveye oturdu.

TFF 1’inci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’u 3-0 mağlup ederek, puanını 58’e yükseltti. Kırmızı beyazlılar bitime 2 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx)

SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Rıdvan (xx), İbrahim (xxx) (Dk.84 Kelhar), Hasan (xx), Gökhan (xx), Leandrinho (xx), Galip (xxx), Hakan (xx) (Dk.62 Yiğit xx), Adem (xxx), Emre (xxx), Ergin (xx) (Dk.78 Gekas xx)

BANDIRMASPOR: Okan (x)- Ömer (x) (Dk.25 Bahri Can x), Souza (xx), Fofana (x), Gökhan Yılmaz (xx), Doğan (xx), Da Silva (xx), David Deniz (x), Feridun (x) (Dk.46 Droppa x), Gökhan Karadeniz (x) (Dk.62 Sertaç xx), Atabey (x)

GOLLER: Dk.2 Emre, Dk.36 Galip, Dk.58 (kendi kalesine) Fofana (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk.32 David Deniz (Bandırmaspor)

SARI KART: Da Silva (Bandırmaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOOOOL! 2′ Sağ kanatta hareketlenen Rıdvan’ın ortasında arka direkte iyi yükselen Emre’nin kafa vuruşunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

6′ Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Galip, kullandı, yerden seken top az farkla yandan auta gitti.

32′ İkinci sarı kartını gören Bandırmasporlu David Deniz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GOOOOL! 36′ Sivasspor bu kez sağ kanattan etkili geldi. Topu alan Leandrinho, ceza alanına iyi ortaladı, boş durumdaki Galip gelişine yerden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

45′ Ceza alanı sol çaprazından Leandrinho’nun sert şutu yandan auta gitti.

48′ Sol kanattan topla hareketlenen Emre, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, uygun durumda yerden istediği gibi vuramayınca top yandan auta gitti.

GOOOOL! 58′ Sol kanattan hareketlenen Gökhan’ın yerden ceza alanına gönderdiği topu Bandırmaspor’da savunmada Fofana ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 3-0.

69′ Bandırma atağında Sertaç sağ kanattan etkili geldi, ceza alanında yerden şutunu savunmada İbrahim yatarak engelledi.

70′ Rıdvan sağ kanattan getirdiği topu ceza alanındaki Leandrinho’ya bıraktı. Onun yerden vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

87′ Galip’in pasında sol çaprazda topla buluşan Gekas, girerken yerden vurdu, kaleci Okan üzerine gelen topu kontrol etti.

89′ Adem’in ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla auta gitti.