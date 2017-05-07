Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
07 Mayıs 2017 19:01
BEŞİKTAŞ
1 - 1
FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Sow: Beraberlikten memnun olmalıyız

Moussa Sow, kötü bir oyun sergilediklerini söyleyerek beraberliğin iyi bir sonuç olduğunu vurguladı.
22:227 Mayıs 2017
0
Sow: Beraberlikten memnun olmalıyız

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, Beşiktaş karşısında zorlu bir maça çıktıklarını ve istedikleri oyunu yansıtmakta zorlandıklarını söyledi.

Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Moussa Sow, “Zorlu bir maçtı. Açıkçası pozisyona girmekte, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmakta zorlandık. Kişisel olarak bu akşam beraberlikten mutlu değilim. Biz büyük takımız, daha iyi oynamamız, daha iyi bir performans göstermemiz lazımdı. O nedenle böyle alınan bir beraberlikten memnun olmamalıyız” dedi.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Moussa Sow
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER