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BEŞİKTAŞ
07 Mayıs 2017 19:01
BEŞİKTAŞ
1 - 1
FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Talisca’dan Volkan Demirel’e şok hareket!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Talisca, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e ilk yarıda orta parmak gösterdi ve Volkan bunun üzerine oldukça sinirlendi. Fenerbahçe, Talisca'nın fotoğrafını medyaya gönderdi.
20:277 Mayıs 2017
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Talisca’dan Volkan Demirel’e şok hareket!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısında Talisca ve Volkan Demirel tartışması yaşandı. Fenerbahçe’nin paylaştığı fotoğraflar ve bilgiye göre Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu, kaleci Volkan Demirel’e orta parmak gösterdi. Bu hareket üzerine de Volkan Demirel çılgına döndü. Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından Fırat Aydınus’un yanına giden Volkan Demirel, ardından soyunma odası koridorunda Talisca’ya, “Neden böyle bir hareket yaptın? Bu hareketi yapmanın amacı neydi?” diye sordu ancak cevap alamadı. Bu açıklama ve fotoğraflar Fenerbahçeli yetkililer tarafından medyaya servis edildi.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe spor toto süper lig talisca volkan demirel
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