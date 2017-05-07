Tokat mağduru Eyigüngör: Türk sporu için kara gün

Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olacağını ve darp raporu alacağını belirterek, "Misafir takımın başkanı geldiğinde, Türk örf ve adetlerine göre ayağa kalkıp elimizi uzattığımızda bize yumruk attı. Bu, Türk sporu için kara bir gündür" dedi.

Olaylı Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunan Eyigüngör, Aziz YIldırım ile arasında yaşananları şöyle anlattı:

“Biz ev sahibi takımız. Misafir takımın başkanı geldiğinde, Türk örf ve adetlerine göre ayağa kalkıp elimizi uzattığımızda bize yumruk attı kendisi. Bu, Türk sporu için kara bir gündür. Ben de şimdi şikayetçi olacağım ve darp raporu alacağım. Emniyet gerekli her şeyi yaptı, kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. Salonda çok güzel bir hakimiyet sağladılar. Buradan İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü ve Oğuz müdürüme çok teşekkür ederim.”

Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe Kulübü için protokol tribününde eksik yer ayrıldığı yönündeki iddialarına da yanıt veren Işık Eyigüngör, “11 adet protokol, 97 adet de seyirci koltuğu vereceğimizi resmi bütün merciler biliyor. Basketbol Federasyonu, Emniyet ve Fenerbahçe Kulübü’nde bunlar kayıtlıdır. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Balaban konuyu bilmektir” diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım’ın, Yakın Doğu Üniversitesi’nin usulsüz transfer yaptığını öne sürmesine ise Eyigüngör, “Usulsüz oyuncu transferi ne demek? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Usulsüz bir transfer olmaz” yanıtını verdi.

Yıldırım’ın, Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edilmesi için kendisini disiplin kuruluna vereceklerini açıklamasıyla ilgili de Işık Eyigüngör, şunları söyledi:

“Aziz Yıldırım her zaman olduğu gibi basına yanlış bilgi veriyor. 26 Kasım 2016 yılında ben ve 4 arkadaşımı disiplin kurulu atma kararı verdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu 26 Kasım 2016’dan beri bunu imzalamıyor. Mahkemeye gidip itiraz etmeyelim diye imzalamıyor. Aziz Yıldırım imzalasın ve beni Fenerbahçe Spor Kulübü’nden atsın. Ben zaten böyle bir başkanın olduğu yerde de durmam.”