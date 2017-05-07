Tokat olayı sonrası Aziz Yıldırım esti gürledi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasında oynanacak maç öncesi yaşanan olaylar hakkında Aziz Yıldırım açıklama yaptı.

Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör arasında yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. İkili arasında büyük gerginlik yaşanırken, Aziz Yıldırım’ın Işık Eyigüngör’e tokat atması büyük olay oldu. Maçın son periyodunda da Aziz Yıldırım ve Mahmet Uslu’nun Işık Eyigüngör’ün üzerine yürüdüğü görüldü.

Aziz Yıldırım kendini kaybetti! Rakip başkana tokat attı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı. Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde yaşanan olay nedeniyle karşılaşma 15 dakika geç başladı. Maçın son periyodunda Aziz Yıldırım bir kez daha Eyidüngör'e saldırı girişiminde bulundu. İlgili Haberi Oku

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

“Yakın Doğu Üniversitesi'nin asıl adı Basketbolu Geliştirenler Derneği. Geçen sene buradaki yönetici Işık bizden, birde Hulki; sürekli bizleri karalıyor. Televizyonlara mesaj atıyor, biz sesimizi çıkarmıyoruz. Bizim 250 bin TL verdiğimiz Olcay'a 600 bin TL vererek transfer ettiler. Quanitra Hollingsworth'e biz 300-350 bin dolar veriyorduk, 600 bin dolara; biz Final Four oynarken bu oyuncuları transfer ettiler. Bunlar Fenerbahçe’de eski yöneticilik yapmış insanlar. Bunları yapabilirsiniz ama siz Fenerbahçe'de yöneticilik yapmışsanız, gelirsiniz Fenerbahçe yönetim kuruluna sorarsınız. Birde kongre üyesisiniz.

Bu sene yine Lavender, Ayşe Cora, Tuğçe'ye ve başkalarına da yazılı teklif veriyorlar. Bunlar tespitli. Daha biz kendileriyle maç yapacağız. Lavender bunlara fiyat veriyor. Ozan Beye deniliyor ki, ‘O çok yüksek fiyat verdi onu alamayız.' Böyle bir ahlaksızlık var mı? Şike diyorsan, al sana şike! 3 tane oynayan oyuncumuzu transfer teklifi ile kandırıyorlar. Bunları da geçtik.

Bizim arkadaşlarımız arıyorlar, başkan ve yöneticiler gelecek; bize 10 kişilik yer, bir de bilet hakkımız var; yüzde 10. Bunları verin. Bu haklarınızı vermeyiz diye o Hulki efendi, yönetici arkadaşlara emniyet toplantısında diyorki; ‘Biz vermeyiz, Aziz Yıldırım da gelemez, Mahmut Uslu da gelemez.' Bunlar kendilerini dev aynasında görüyorlar. Biz Türkiye'nin her yerinde, en kavgalı olduğumuz yerlere de gittik; o kulüpler bizi misafir etti. Protokol tribünün de 3-5 kişilik yerimiz vardı, bize 15-20 kişilik yer açtılar. Beşiktaş, Galatasaray'a gittiğimiz zaman veya onlar bize geldiği zaman saha içinde ne kadar mücadele edersek edelim; saha dışında da birbirimize hep saygılıyız, saygılı olmaya çalışıyoruz. Bunlar bir de kulüp üyesi. Bize karşı düşmanlık yapıyorlar.

Bu yetmiyor bugün Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bize 97 adet bilet veriyorlar. Kavga, dövüş, federasyon araya giriyor. Bize Yakın Doğu Üniversitesi olarak yazı yazıyorlar. O zaman bu ligde şike var. Girne, Yakın Doğu'nun takımı bir de bu da onların takımıysa, sponsor değilse; iki takım aynı ligde oynamaz. O zaman şike olur. Bunları herkes biraz görecek. Ondan sonra hava yapıyorlar, hakemlerle oynuyorlar. Bugün gelme sebeplerimden birisi buydu. Hakemlerle oynuyorlar.

Federasyon başkanı geçen hafta burada EuroCup'a geldiler; federasyon başkanını oturtmadılar. Bunlar kendilerini bir şeyler zannediyorlar.

‘Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu buraya gelemez diyor.' Geldim. Gereğini de yaptım. Bundan sonra daha çok yapacağım. Bunu da bilsinler. Böyle Fenerbahçe Kulüp üyesi olmaz. Beşiktaş'ın Asya Kartallarına vermişler parayı, getirmişler tribünde bağırtıyorlar. Fenerbahçe-Beşiktaş düşmanlığı mı körüklüyorlar. Burada onların ne işi var. Karşı da maçları var. Gitsinler maçlarına. Yakın Doğu ile ne ilgileri var. Böyle saçma bir şeyler görmedim.

Ondan sonra tokatladı. Daha çok yaparım. Kimseden de çekinmem, söylüyorum. Ayıp. Ayıp denen bir şey var. Tahrik ediyorlar bizi.

Başkan gelemezmiş buraya. Ben yıllarımı verdim Caferağa'da, bu salonu Fenerbahçeli yöneticiler yaptı. Ali Dinçkök'ler, Mete As'lar, Tanju Zobun'lar. Bunlar yaptılar salonu. Biz salonu yapınca geçen sene buradan ayrıldık. 15 sene ben bu salonda, basket, voleybol; şampiyonlukları gördük, yaşadık. Bak, gelemeyecekmişim bu salona. Geldim. Salı günü yine geleceğiz. Ayıp ya. Protokolde 3-4 kişilik yer veriyorlar. Geri kalana kendileri yayılmışlar. Ayak ayak üstlerine atmışlar. Keyifleri yerinde sanki biz şeyiz. Sen kulüp üyesi isen, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı, yöneticisi gelmiş. Kalkarsın, merhaba, hoş geldin dersin. Gelir kapıda karşılarsın. Beşiktaş, Galatasaray gelip kapı da birbirimizi karşılamayınca sitem ediyoruz. Bizi karşılamadılar! Adam kulüp üyesi ‘salona giremezsin' diyor. Ayıp.

Şikayet etsen ne olur? Kim ne yaparsa yanına kar kalıyor. Beşiktaş seyircisine getirmelerinden dolayı bunlara ceza verilmeli. Beşiktaş seyircisiyle, iki seyirci kavga etse. Birbirini yaralasalar ne olacak! İki tane ebedi dost olan kulübü, ezeli rekabette olan takımı, kendileriyle alakası olmayan bir yerde, Beşiktaşlıları getirip buraya… Ayıp yani. O çocukları da bu işlere alet ediyorsunuz.

Sinirliyim tabii, Sen Fenerbahçeliyim diyorsun, Fenerbahçe'ye kötülük yapabilir misin? Ben başkanlığı bıraktım gittim, ben Fenerbahçe'ye kötülük yapabilir miyim? Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey olduğu zaman en önce ben dokunurum, ne oluyor. Bunlar Fenerbahçeli falan değil. Bunların Fenerbahçe ile ilgisi yok. Aziz Yıldırım'a kızabilirsin, Mahmut Uslu'ya kızabilirsin. Bunlar ayrı konular. Ama sen Fenerbahçeli isen, Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor, sende oynuyorsun. Dostça sahada mücadele ederler. Hangisi yenerse onu hep beraber alkışlarız. Bu kadar basit.

Üyelikleriyle ilgili gereken yapılmıştır, yapılacaktır. Biz duruyorduk, bir şey olmasın diye. Disiplin kurulu ve diğerleri ne yapması gerekiyorsa yapar. Fenerbahçe başkanı giremezmiş, Fenerbahçe başkanı her yere girer. Bizde öyle bir yürek var ki, onların lafları tuzlarıyla… 15-20 senede herkes görmüştür. Fenerbahçe başkanı, yöneticisi niye gelemiyor. Bir şey mi yaptı size? Bizim tüzüğe göre, hiçbir takımda görev alamaz yapamaz. Ben bunu yumuşattım. Bunlar Fenerbahçe'ye düşmanlık yapıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Oyuncumuzu çalıyorlar. Bize her türlü hakaret. Salonlara sokmama, tehdit etme. Ben bunlara gelir miyim? Bunlarla ömrüm geçmiş.”