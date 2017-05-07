Trabzon'da Ersun Yanal Ã¶fkesi!

Trabzon'da yerel gazeteler, 30Â´uncu hafta mÃ¼cadelesinde sahasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± KayserisporÂ´a 3-2 maÄŸlup olan TrabzonsporÂ´da teknik direktÃ¶r Ersun Yanal'Ä± eleÅŸtirdi, 'BÃ¶yle giderse Avrupa yalan' yorumunu yaptÄ±.
Sonnokta Gazetesi, "YanalÂ´Ä±n marifeti!", "TrabzonsporÂ´un teknik direktÃ¶rÃ¼ hatalarÄ±yla Kayserispor yenilgisine direkt katkÄ± yaptÄ±!" baÅŸlÄ±klarÄ±yla haberi okuyucularÄ±na aktardÄ±.
Ekspres Gazetesi, "50Â´nci yÄ±lda hoca da lazÄ±m", "Trabzonspor Medical Park ArenaÂ´da pastÄ±rma oldu. Kayseri 3 puanÄ± 3 golle aldÄ±" yorumunu yaptÄ±.