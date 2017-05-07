Trabzonspor duraklama dönemine girdi

Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Trabzonspor, evinde oynadığı son 3 maçta 7 puan kaybederek duraklama dönemine girdi.

Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli puanlar bıraktı. Sahasında Kayserispor’a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, evinde oynadığı son 3 maçta 7 puan kaybetti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 14 maçta; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Karadeniz ekibi 30 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza atmıştı. Bordo-mavililer Medical Park Arena’da oynadığı 7 maçta; 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Ligin ikinci yarısında evinde 10 puan toplayan Trabzonspor, toplam 11 puan kaybetti. Bordo-mavililer sahasında oynadığı son 3 maçta galibiyet çıkartamayarak düşüş dönemine girdi. Trabzonspor evinde Gaziantepspor’u 4-0, Kardemir Karabükspor’u 1-0 ve Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Beşiktaş’a 4-3 , Kayserispor’a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Sahasında son 3 maçta kalesinde 7 gol gördü

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 30 maçta kalesinde 30 gol gördü. Ligin ikinci yarısında kalesinde 10 gol gören bordo-mavililer söz konusu gollerin 7’sini evinde oynadığı son 3 maçta kalesinde gördü. 10 maçlık yenilmezlik serisine evinde ağırladığı Beşiktaş’a 4-3 mağlup olarak sonlandıran Trabzonspor, söz konusu maçın ardından ise evinde galibiyet elde edemedi. Sahasında üst üste oynadığı Gençlerbirliği ile 0-0 ve Kayserispor’a 3-2 mağlup olarak Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli puan kaybı yaşayan Karadeniz ekibi ligin ikinci yarısında aldığı 2 mağlubiyeti evinde elde etti.

Dış sahada daha çok puan topladı

Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gören Karadeniz ekibi, 26 puan toplayarak dış saha sıralamasında 4. sırada yer aldı. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında dış sahada oynadığı 7 maçta ise 6 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi.