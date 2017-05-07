Trabzonspor’un minik taraftarı büyüklere ders verdi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta minik bir taraftar maç boyunca çekirdek yiyenlerin aksine tek başına bordo-mavili bayrağı dakikalarca salladı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena’da oynanan Trabzonspor – Kayserispor maçında minik taraftarın maç boyunca bayrak sallaması dikkat çekti. Bordo-mavililerin, evinde Kayserispor’a 3-2’lik mağlup olduğu maçta bitiş düdüğüne kadar bordo-mavili bayrağı sallayan minik taraftar, çekirdek yiyenlerin aksine tek başına takımına destek oldu. Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maç boyunca iki takım taraftarlarının fair-play ruhu sergilemesi dikkat çekerken, bordo-mavili taraftarlar ise zaman zaman futbolculara tepki gösterdi.

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Maçın ikinci yarısında itibaren Aytaç Kara’ya tepki gösteren bordo-mavililer genç orta saha oyundan çıkarken gösterdiği agresif tutum nedeniyle de tepkilerden Hugo Rodallega’da nasibini aldı. Minik bordo-mavili bir taraftar ise tüm yaşananlardan uzak takımının kazanması için bayrak sallayarak destek olmaya çalıştı.