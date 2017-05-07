Tudor sana güle güle

Lemi ÇELİK yazdı...

Galatasaray, Kasımpaşa maçında pozisyon üretemeden sahadan mağlup ayrıldı. Taktiksel olarak bunun nedenlerine bakacak olursak:

1 Mr. Tudor, Podolski'yi Messi zannediyor. Barcelona'nın oynamış olduğu sistemi aynen uygulayıp, Podolski'yi santrfora koyup bu sistemle başarılı olmaya çalışıyor. Podolski'den Messi olur mu, olmaz! Podolski santrfor bile değil. Alman futbolcunun özellikleri bu mevki için uygun değil ama Tudor bunu göremiyorsa bence Hırvat teknik adamın gözü kör. Eren'in oynaması lazım. Santrforsuz Galatasaray'ın alacağı sonuçlar daima sürpriz olur.

2 Defansın ortasında Ahmet'le Hakan Balta olmaz. Alan markajında, adam markajında, kademelerde teknik direktörlük kurslarında bize öğretilen 4'lü zinciri bile uygulayamayan iki adam oraya koyarsanız rakibin yapmış olduğu her atakta merkezde pozisyon verirsiniz ve golleri yersiniz.

3 Selçuk, Sneijder ve Tolga Ciğerci orta sahadan öne doğru hamle yapıyor fakat öndeki santrforla aralarında hiçbir bağlantı yok, pas alışverişi yok, birliktelik yok, verkaçlar yok. Yok oğlu yok.

4 Oyuncu değişikliklerinde Tudor çok geç kaldı. Önce Eren'i oyuna alması gerekiyordu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Tudor olamaz. Tudor, şu ana kadarki performansı, vizyonu ve oyuncuların özelliklerine göre sistem ve taktik uygulamaları ile sınıfta kalmıştır. Yar saçların lüle lüle Tudor sana güle güle.