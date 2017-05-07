Vodafone Arena karıştı! Volkan Demirel…

Volkan Demirel bir pozisyondan sonra yaptığı yoğun itirazlardan ötürü sarı kart gördü. Bunun ardından deneyimli kalecinin savurduğu küfür ekranlardan net bir şekilde anlaşıldı.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş – Fenerbahçe maçında 28. dakikada ortalık karıştı. Bir pozisyonda yan hakeme koşup itiraz eden Volkan Demirel’e Fırat Aydınus sarı kart gösterdi. Karar karşısında çok sinirlenen Demirel’in Aydınus gittikten sonra galiz küfürler ettiği ekranlara yansıdı. Volkan’ın bu küfürleri kendisine hareket çeken Talisca’ya savurduğu tahmin ediliyor.

Tartışmalardan ötürü maç bir süre duraksadı. Beşiktaş tribünlerinden de Volkan Demirel’e büyük tepki vardı. Tecrübeli file bekçisi ilk yarının sonunda Aydınus’un yanına giderek bir şeyler söyledi. Aydınus Demirel’e cevap vererek soyunma odasının yolunu tuttu. Demirel, Talisca’nın kendisine hareket çektiğini hakemlere anlatmaya çalıştı.