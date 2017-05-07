Volkan Demirel tam 816 dakikadır…

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, hem bu sezon derbilerde hiç gol yemedi hem de 3 büyüklerle oynanan son 9 maçta kalesini gole kapattı.

Cezası nedeniyle Çaykur Rize maçında oynamayan Volkan Demirel, Beşiktaş karşılaşmasında yeniden kaleye geçecek. Tecrübeli eldiven, bu sezon oynadığı derbilerde gol yemedi. Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi, hem Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanan 4 karşılaşmada hem de Trabzonspor maçında kalesini gole kapattı. Volkan Demirel ayrıca Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanan son 9 maçta gol yemedi.

Fenerbahçe tekrar peşinde Fenerbahçe'de forma giyen futbolcular, kendi aralarında yaptıkları toplantıda, Medipol Başakşehir'in kazanmasının ardından lider Beşiktaş'ın stresli olacağına değindi ve “Sahada sakin olmalıyız. Kupada onları yendik. Yine başaracağız”dedi. İlgili Haberi Oku

Volkan Demirel, derbilerde en son golünü, 560 gün önce 25 Ekim 2015'te Galatasaray ile Kadıköy'de 1-1 biten maçın 84. dakikasında Olcan'dan yemişti. Başarılı eldiven, bu maçın ardından derbilerde 816 dakikadır kalesini gole kapattı.