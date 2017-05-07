Volkan Demirel’den Beşiktaş taraftarına ‘sus’ işareti

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, kendisi aleyhine tezahürat yapan taraftarlara son dakika golünün ardından cevap verdi. Golden sonra seyirciye doğru kayan file bekçisi, eliyle 'sus'işareti yaptı.

Maçın 28. dakikasında gerginlik çıkaran Volkan Demirel, 90+4’te gelen golden sonra yüzünü Beşiktaş taraftarına döndü. Maçın bir bölümünde kendisi aleyhine tezahürat yapan taraftarlara doğru kayan tecrübeli kaleci, eliyle ‘sus’ işareti yaptı.

Maçın ilk yarısında tartışmaların ortasındaki isim olan Demirel, hatasız bir maç çıkardı. Babel’in uzaktan şutunda büthiş bir kurtarışa imza atan deneyimli eldiven, ikinci yarıda Quaresma’nın önemli bir şutunu da savurmayı başardı.

Volkan Demirel’in aksine Beşiktaş kalecisi Fabri, kendisine çok iş düşmediği maçta hatalı gol yiyerek 2 puanın kaybedilmesinde pay sahibi oldu.