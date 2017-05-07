Volkan Demirel’den Talisca’ya uyarı!

Volkan Demirel, Talisca'nın kendisine hareket çektiği anı hakemlerin görmediğini ve bunun kırmızı kart gerektirdiğini söyledi.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Anderson Talisca’nın derbide kendisine yaptığı orta parmak hareketine yönelik açıklamlar yaptı. Hakeme bunu anlattığını ve karşılığında sarı kart gördüğünü hatırlatan deneyimli kaleci, “Bunlar Beşiktaş camiasına yakışmıyor… Yarın dışarıda karşılaşırız, sorarım kendisine. Dikkat edilecek şeyler bunlar.” diyerek üstü kapalı tehdit savurdu.

Fabri’nin yediği hatalı golde mevkidaşını koruyan Demirel, “Aynısı benim de başıma geldi bu kalecilerin kaderidir. Bir sene Fabri çok iyi oynadı. Bir hatadan dolayı puan kaybettier. Fabri’ye geçmiş olsun diyorum buradan. Stresli maç oldu hem bizler hem de onlar adına. Bizim için kaybedecek çok bir şey yoktu. Beşiktaş bize nazaran daha stresliydi. Beşiktaş’ın oyunu, tarftar baskısı, stadın faktörünü göz ardı etmemek gerekir. Kimsenin Fabri’yi kötülemesine gerek yok, Beşiktaş’ın buraya gelmesinde en önemli neden Fabri’dir diyebilirim.” diye konuştu.

Volkan Demirel Talisca’nın kenidisine hareket çekmesine anlam veremediğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“AMACIMIZ BEŞİKTAŞ’A ÇELME ATMAKTI”

“Son dakika gelen golle Beşiktaş’ın yoluna çelme çakmış olduk. Buydu bizim düşüncemiz. Talisca’nın bana yapmış olduğu bir hareket var. Kendisine özür dilerken o bana hareket yaptı. Sahada bunu hakeme anlattım ama dinletemedim. Sarı kart gördüm. Bunu hakem görse kırmızı kart olur, belki maçı alırız ve son haftalara şampiyonluk ümidiyle girerdik. Bunu sokakta yaşasan kavga sebebi olur, karakola gidersiniz. Bunu ben Emre veya Arda yapsa Türk olduğu için yerin dibine geçirilir. Burada yabancı sevdası olduğu için farklı yaklaşılıyor. Bunlar Beşiktaş camiasına yakışmıyor… Yarın dışarıda karşılaşırız, sorarım kendisine. Dikkat edilecek şeyler bunlar.”