91 gol attılar… Hiç yemediler… Şampiyon oldular

Ampute Futbol 1. Ligi'nde oynanan son hafta karşılaşmalarının ardından Konya'dan 3 puanla dönen İzmir Büyükşehir Belediyesi, sezonu lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Oynadığı 14 maçta da yenilgi yüzü görmeyen, attığı 91 gole karşılık hiç gol yemeyen İzmir ekibi, sezona damgasını vurdu.

Ampute Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, ligin son maçında Konya Bedensel Engelliler’i deplasmanda 2-0 yenerek bir sezon aranın ardından tekrar Süper Lig’e yükseldi. Konya Selçuklu Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan İzmir ekibi, ikinci yarıda bir gol daha buldu ve maçı 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri penaltıdan Gökhan ve frikikten Yusuf kaydetti. Sezonun son maçında aldığı bu galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ligde oynadığı 14 maçta 38 puan topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, rakip filelere 91 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi.

“Çok mutluyuz”

Zorlu bir sezonun ardından tekrar Süper Lig’e çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Antrenör Murat Bahar, “İzmir Büyükşehir Belediyespor’un yeri her zaman Süper Lig’dir. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Süper Lig’de kalıcı olacağımıza inanıyorum” dedi.