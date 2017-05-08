Aboubakar yıkıldı

İlk devrenin uzatma bölümlerinde Quaresma’nın harika asistinde fileleri havalandıran Aboubakar, son saniyede Fenerbahçe’nin beraberliği yakalamasının ardından maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Sezon başında Porto'dan kiralanan Aboubakar, Fenerbahçe filelerini sarstı ancak bu gol galibiyete yetmedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Cenk'i yedeğe çekip forma verdiği Kamerunlu golcü, 45+1. dakikada topu filelerle buluşturdu ama gelen beraberliğin ardından yıkıldı. Fener'in şanslı olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, “Daha fazla gol atmalıydık. Ancak hâlâ lideriz ve avantaj bizde” ifadelerini kullandı.

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SON DERBİSİNDE BOŞ GEÇMEDİ

Başkan Fikret Orman, yaptığı açıklamayla FFP nedeniyle Aboubakar'ın 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanamayacaklarını söylemişti. Kamerunlu yıldız, muhtemelen görev aldığı son derbide gol atma şansı yakaladı. 25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde şans bulduğu 23 lig maçında, 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Aboubakar ayrıca ligde oynadığı son 6 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.