Adana Demirspor 1-2 Yeni Malatyaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde lider Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ilk golü, 48. dakikada Mickael Pote’nin penaltı vuruşuyla geldi. 52’de Yeni Malatyalı Yiğitcan Erdoğan, attığı golle mücadeleye eşitliği getirdi. Konuk ekip Yeni Malatyaspor, 73. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen İrfan Başaran, ağları havalandırarak skoru 2-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.
Lider Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa çok yaklaştı. Malatya, bir sonraki maçını da kazanırsa şampiyonluğunu kesin olarak ilan edecek. Adana Demirspor’un ise düşme hattıyla arasında bir puan fark bulunuyor.
Adana Demirspor 1-2 Yeni Malatyaspor
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Serkan Tokat (xx),Yusuf Bozdoğan (xx), Mustafa Savranlar (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Fevzi (xx)- Göksu (x), Mehmet (xx), Alican (xx), Oğuzhan (xx), Berkay (x)(Dk.80 George), Servan (xx), Mustafa (xx)(Dk.84 Waldison), Grbic (x)(Dk.69 Sercan), Tiago (xx), Pote (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Caner (xx), Murat (xx), Sadık (x) (Dk.34 Yiğitcan xx), Rahman (xx), Sedat (xx),Azubuıke (xx), Pereira (xx), İrfan (xxx)(Dk.83 Murat), Diabang (x)(Dk.64 Augustine), Eren (xx)
GOLLER:Dk.47 Pote (Pen)(Adana Demirspor), Dk.53 Yiğitcan,Dk.73 İrfan (Pen) (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Caner, Rahman, Augustin Sedat (Evkur Yeni Malatyaspor) Grbic, Servan, Alican (Adana Demirspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahasının gerisinden serbest atış kullanan İrfan şutunu çekti,kaleci Fevzi topu uzaklaştırdı.
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Azubuike şutunu çekti, top kaleciden kornere çıktı.
41. dakikada Pereira’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eren gol vuruşunu yapamadı.
42. dakikada topla ceza sahasına giren Tiago sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
47. dakikada ceza sahası içinde Pote’nin şutunda Rahman’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pote, topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.
52. dakikada Pereira’nın çaprazdan sert şutunu kaleci Fevzi kornere çeldi.
53. dakikada İrfan’ın kaleye ortasını iyi takip eden Yiğitcan kafa şutuyla topu ağlara gönderdi:1-1.
73. dakikada Augustin topla ceza alanına girdiği anda kaleci Fevzi tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.Penaltı atışını kullanan İrfan, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu:1-2.
78. dakikada Göksu’nun kaleye ortasına iyi yükselen Tiago’nun kafa şutu yandan auta çıktı. Karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 2-1’lik bir skorla kazandı.