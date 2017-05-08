Adana Demirspor 1-2 Yeni Malatyaspor / Maç özeti

Lider Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa çok yaklaştı. Malatya, bir sonraki maçını da kazanırsa şampiyonluğunu kesin olarak ilan edecek.

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