Ahmet Baydar: Hakemleri Allah’a havale ediyoruz

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, bu sezon hakem hataları yüzünden 10’un üzerinde maçta puan kaybettiklerini belirterek, "Hakemleri şikayet etmenin bir sonuç doğurmayacağını bildiğimizden artık onları Allah’a havale ediyoruz" dedi.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar hakem hatalarından dert yanarak, “Bıktık usandık artık. Konuşsanız olmuyor, konuşmasanız olmuyor. Bu sezon diğer sezonlara göre sonuca direkt etki eden hakem kararları yüzünden canı yanan takımların başında Atiker Konyaspor geliyor. Sezonun ilk maçında üç puan kaybetmemize neden olan kararlar silsilesiyle lige başladık. O gün bugündür hakem hataları yakamızı bir türlü bırakmadı. Neredeyse her maçta puan yarışını etkileyen hatalar yüzünden mağdur oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Hakemleri Allah’a havale ediyoruz”

Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, uzun zamandır defaatle ve özellikle kritik karşılaşmalarda hakemlere azami dikkat ve hassasiyet çağrısı yaptıklarını anımsatarak, “Alanyaspor karşılaşması öncesinde de bu çağrıyı yineledik. Ama gelin görün ki, daha önce de canımızı defalarca yakan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan yine sahnedeydi ve sinir bozucu bir yönetim gösterdi. Hakemleri şikayet etmenin bir sonuç doğurmayacağını bildiğimizden artık onları Allah'a havale ediyoruz. 90 dakika boyunca alnının akı ve vicdan rahatlığıyla müsabakaları tamamlayan hakemleri de öpüp başımıza koyuyoruz. Umarız aynı sorunları kalan maçlarda yaşamayız” değerlendirmesinde bulundu.

Baydar, Kasımpaşa ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında hakem hatalarının tolere edilmeyeceği bir müsabaka oynayacaklarını vurgulayarak, “Bu maçta yapılacak hataların telafisi yok. Bir sezon boyunca Anadolu'nun değişik vilayetlerine giderek çok zor şartlarda müsabakalara çıkıyorsunuz. Tam bunların karşılığını alacağınız bir dönemde haksız yere çalınan bir düdük, ya da verilen bir karar bütün sezonunuzu, planlarınızı alt üst ediyor. Bu hatalar yüzünden ne bizim ne de bir başka kulübün canı yansın istemiyoruz. Sadece adil ve skoru etkilemeyecek bir yönetim istiyoruz” diye konuştu.