Altınordu 0-0 Elazığspor / Maç özeti

TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Altınordu ile Elazığspor 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig’de üst üste Şanlıurfaspor ve Manisaspor´u yenip play off hesapları yapmaya başlayan Altınordu evinde Elazığspor ile 0-0 berabere kaldı.

Elazığspor kalecisi Çağlar’ın devleştiği ikinci yarıda net fırsatları değerlendiremeyen Altınordu, bitime 2 hafta kala ilk 6 için kritik 2 puan bıraktı. Bu sonuçla 47 puana yükselen Altınordu, 8. sıraya gerilerken, Elazığspor da 38 puana yükselip 11. basamağa yerleşti.

Altınordu 0-0 Elazığspor

STAT: Bornova

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Seyfettin Ünal (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx)- Kerim (xx), Yusuf Abdioğlu (xx), Sinan (xx), Yusuf Acer (xxx), Serkan (x) (Dk.22 Oğulcan x) (Dk.46 Ali Mert xx), Barış (xx), Okan (xxx), Arif (xx), Erdoğan (xx) (Dk.88 Seydi), Fatih (xx)

ELAZIĞSPOR: Çağlar (xxxx)- Mehmet Ozan (xx), Cajic (xxx), Mesut (x) (Dk.66 Berk x), Onur (xx) Dk.74 Murat x), Adem (xxx), Youssef (x) (Dk.46 Traore xx), Kehinde (xxx), Mehmet (xx), Çağrı (xxx), Wellington (xx)

SARI KARTLAR: Arif, Okan (Altınordu), Mehmet Ozan, Çağrı, Çağlar (Elazığspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Altınordu gole çok yaklaştı. Barış´ın sağ kanattan ortaladığı topa Fatih gelişine vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

21. dakikada soldan ceza alanına giren Erdoğan pasında Barış´ın plase vuruşunda top yandan oyun alanını terk etti.

37. dakikada Okan´ın ara pasında Fatih kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Çağlar topu ayaklarıyla son anda kornere çelmeyi başardı.

50. dakikada Okan´ın sol köşeden kullandığı kornerde Yusuf Abdioğlu´nun kafa vuruşunu Çağlar çeldi.

64. dakikada Wellington´un pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Traore´nin şutunda top auta çıktı.

71. dakikada Okan’ın ceza yayının gerisinde kullandığı frikikte Elazığspor kalecisi Çağlar topa köşeden son anda kornere çeldi.

89. dakikada Traore´nin şutunu Seydi çizgiden çıkardı. Müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.