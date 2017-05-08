Aziz Yıldırım’ın başkanlığı tehlikede!

Fenerbahçe’nin başkanı, protokolde yer ayırmadığı, oyuncularına transfer teklifi yaptığı, tribüne Beşiktaş taraftarını aldığı gerekçesiyle Yakın Doğu Üniversitesi başkanına saldırdı. Yıldırım yaşanan olaylardan dolayı ceza alıp, güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklama kararı çıkarsa, yasak süresince sarı-lacivertli kulüpte yönetici olamayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribünü karıştı. Başkan Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tokatladı, yöneticilik kariyerini riske attı.

Daha önce Fenerbahçe Kulübü'nde kadın basketbolundan sorumlu yönetici olarak görev yapan Işık Eyigüngör ile Aziz Yıldırım arasında görüş ayrılıkları yaşanmış ve bu birliktelik sona ermişti. Daha sonra Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği'ni kurarak, önce İstanbul Üniversitesi ile ardından da Yakın Doğu Üniversitesi ile birleşti. YDÜ'nün sezon başında Fenerbahçe'den iki transfer yapması, gerginliği artırdı. Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım`dan şikayetçi oldu Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurması nedeniyle, Eyigüngör Rıhtım karakoluna giderek şikayette bulundu. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Milliyet’te yer alan habere göre; Hollingsworth ile Olcay Çakır'a sezon bitmeden transfer teklifi yapıldığı iddiası, Eyigüngör ve yönetimine karşı yeni bir tepki oluşturdu. Final serisindeki buluşma öncesinde de Fenerbahçe cephesinden yine transfer teklifi iddiaları geldi. Yakın Doğu yöneticilerinin bu yıl da Fenerbahçe kadrosundaki bazı isimlere final serisi öncesinde transfer teklifinde bulunduğu iddiası, bir kez daha iki kulüp arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olurken, serinin ilk maçında, Fenerbahçe yönetiminin bilet talebinin karşılanmaması ve Caferağa Spor Salonu'nda ev sahibi ekip tribünlerine Beşiktaş taraftarlarının alındığının belirtilmesi, Aziz Yıldırım'ın kızgınlığını daha da artırdı.

Karşılaşma öncesinde protokol tribününde bulunan Işık Eyigüngör, tribüne gelen Aziz Yıldırım'ın yanına gidince, bir anda ortalık karıştı. Yıldırım'ın, Eyigüngör'e tokat atmasının ardından iki kulüp yöneticilerinin birbirlerine tekme ve yumruk savurdukları gözlendi. Bu sırada, maç öncesi ısınmakta olan oyuncular kısa bir süreliğine soyunma odalarına gitti. Tokat olayı sonrası Aziz Yıldırım esti gürledi Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasında oynanacak maç öncesi yaşanan olaylar hakkında Aziz Yıldırım açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

ŞİKAYET GEREKMİYOR

Aziz Yıldırım'ın bu hareketi, 6222 sayılı Sporda ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında değerlendirildiğinde oldukça başını ağrıtacağa benziyor. “Spor alanlarında taşkınlık yapılması” başlığını taşıyan 17. maddeye göre spor alanlarında kasten yaralama suçu, şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre cezalandırılmasına hükmediyor.

18. maddeye göre de “Bu kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir” denmekte… Yine aynı maddenin 10. fıkrası da aynen şöyle:

Bu Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz; spor m üsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev yapamaz.Yani Aziz Yıldırım eğer hüküm giyerse ve güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklama kararı çıkarsa Fenerbahçe'deki yöneticilik kariyerine ara vermiş olacak.

AĞIR CEZA KAPIDA

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticilerden Cenk Başak ile Mahmut Uslu'nun, dünkü maç öncesindeki hareketleri nedeniyle, tedbirli olarak Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edileceği öğrenildi. Yıldırım'ın, “müessir fiil” kapsamında yargılanacağı ve Disiplin Yönergesi'ne göre üç aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya oldukları ifade edildi. Bu arada Yakındoğu Üniversitesi yöneticileri de disiplin kuruluna sevk edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı`ndan Aziz Yıldırım hakkında inceleme Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e saldıran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için Gençlik ve Spor Bakanlığı inceleme başlattı. İlgili Haberi Oku