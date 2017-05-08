Bruma’ya af yok

Çaykur Rizespor maçında hocası Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Bruma, saygısızlık yaptığı gerekçesiyle Kasımpaşa önünde de 18. dakikada oyundan alınmıştı. 2 kez basit top kaybı yapan Portekizli oyuncu, kenardan hocasının telkinlerine umursamaz şekilde yanıt verince hemen kenara alınmıştı. Yaşananlara Galatasaray yönetimi de kayıtsız kalmadı. Teknik Direktör Tudor'a olayı soran sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuya para cezası vermeye karar verdi.
Yarın gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu toplantısı sonrasında Bruma'ya verilecek olan para cezasının miktarı netlik kazanacak. Yıldız oyuncuyu kazanma yoluna giden sarı-kırmızılılar başka bir ceza vermeyecek ve Bruma oynamaya devam edecek.