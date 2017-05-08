Bruma’ya af yok

Galatasaray yönetimi, Igor Tudor’a saygısızlık yapan Bruma’ya acımadı. Portekizli oyuncuya para cezası kesmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar yarınki yönetim kurulu toplantısı sonrasında rakamı netleştirecek.

Çaykur Rizespor maçında hocası Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Bruma, saygısızlık yaptığı gerekçesiyle Kasımpaşa önünde de 18. dakikada oyundan alınmıştı. 2 kez basit top kaybı yapan Portekizli oyuncu, kenardan hocasının telkinlerine umursamaz şekilde yanıt verince hemen kenara alınmıştı. Yaşananlara Galatasaray yönetimi de kayıtsız kalmadı. Teknik Direktör Tudor'a olayı soran sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuya para cezası vermeye karar verdi.

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Yarın gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu toplantısı sonrasında Bruma'ya verilecek olan para cezasının miktarı netlik kazanacak. Yıldız oyuncuyu kazanma yoluna giden sarı-kırmızılılar başka bir ceza vermeyecek ve Bruma oynamaya devam edecek.