Bursa tırmanma yarışları nefes kesti

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Orhangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Fetih Tırmanma Yarışları'nın ilk etabı yapıldı.

Orhangazi Hamzalı yolunda organize edilen yarış 4 ayrı 8'i mahalli kategoride olmak üzere toplam 30 sporcunun mücadele ettiği yarış 5.25 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 3 çıkış koşuldu. Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk yarışına ev sahipliği yapan Hamzalı parkuru sporseverlerden büyük ilgi görürken, antrenman çıkışları ile başlayan organizasyon, servis alanındaki ödül töreni ile son buldu. En kalabalık katılıma sahne olan Kategori 1'de kısa bir aranın ardından direksiyon başına geçen Bursa'dan Engin Apaydın birinciliğin sahibi olurken, İzmir'den Kaan Kara ikinci ve Bursa'dan Ramazan Ekiz üçüncü oldular.

Kategori 2'de Bursa'dan Hakan Ertarman birinciliğe uzanırken, İzmir'den Murat Soyçopur ikinci ve İstanbul'dan Kemal Gamgam üçüncü olarak takip etti. Antalya'dan katılan Okan Tanrıverdi‘nin ilk sırada yer aldığı Kategori 3'te, Bursa'dan Erdal Etyemez ikinciliği Sakarya'dan Yasin Güleç üçüncülüğü kazandılar.

İzmirli sporcuların podyumu domine etiği Kategori 4'te ise, Efe Albağlar birinciliğin sahibi olurken, Cem Yudulmaz ikinci Erkan Yanıkoğlu da üçüncü sırada yer aldılar. 2 saat 56 dakika 32 saniye zamanı ile günün en hızlı çıkışını kaydeden Cem Yudulmaz, son çıkışta yoldan çıkarak zaman kaybetti ve kategorisinde birinciliği Albağlar'a kaptırdı. Mahalli klasmanda ise Kategori 1'de İlker Tecimoğlu, Kategori 2'de Salih Uzunorman, Kategori 3'te Burak Akın ve Kategori 4'te de Seçkin Sert birincilikleri paylaşan sporcular oldular.