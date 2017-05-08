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Can Cangök, Manisaspor’u kutladı

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, mağlup oldukları Manisaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.
23:228 Mayıs 2017
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Can Cangök, Manisaspor’u kutladı

TFF 1. Lig’in 32. haftasında sahasında Manisaspor ile karşılaşan Balıkesirspor sahadan 1-2 mağlup ayrıldı.

Manisaspor karşılaşması sonrası maç ile ilgili görüşlerini açıklayan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, “Manisaspor'u galibiyetlerinden dolayı kutluyorum” dedi. Cangök, “Çok kötü oynamadığımız bir maç oldu. Topun bizde kalmasını istedik ve bunu başardık. Rakibin galibiyete daha çok ihtiyacı vardı. Bizim kadro olarak sıkıntılarımız vardı. Manisaspor'u galibiyetlerinden dolayı kutluyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Söyleyecek bir şey yok. Futbol şansı Manisaspor'dan yanaydı. Abdulkadir üçüncü bölgede yalnız kaldı. Onlar Perovic'i geriye çekerek etkili oldular. Maçın geneli böyle geçti” dedi.

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