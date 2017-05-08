Cavit Çağlar: Yönetim kongre kararı almalı

Bursaspor´un Spor Toto Süper Lig´de düşme tehlikesi hissetmesi, camiaya uzun yıllar başkanlık, yöneticilik yapan isimleri hareketlendirdi.

ursaspor´da 1976-1986 yılları arasında yöneticilik ve 5 dönem başkanlık yapan başkan Cavit Çağlar, kurutuluş reçetesini söylerken, “Kurtuluş için tüm şehir kenetlenmeli” dedi.

“Bu durum bir facia”

İstanbul´da bulunan Devlet eski Bakanlarından Cavit Çağlar, DHA muhabirine yaptığı açıklamada; “Bu durum bir facia. Bursaspor tarihinde böyle bir durumla karşılaşmadı. El birliği ile bu durumdan çıkılmalı” dedi.

“Kimse suçlu aramasın !..”

Cavit Çağlar, takımın ilk yarıyı 27 puanla tamamladığını, ikinci yarı ise sadece 8 puan aldığına dikkat çekerek, “Bundan herkes ders çıkarmalı. Takımdaki oyuncular, yöneticiler, taraftarlar dahil herkes bugünkü durumdan ders almaları gerekiyor. Durum iç açıcı değil. Şimdi kenetlenme zamanı. Kimse suçlu aramasın” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yönetim kongre kararı almalı”

“İlk olarak ve acele şekilde Bursaspor Yönetimi yeni kongre kararı almalı. Yönetim devam etmek isterse, ona göre yeni yönetim yapılmalı. Şehir bütünleşmeli. Hesaplar sonra görülür. Bu durumun içinden çıkılması için tekrar söylüyorum, şehrin kenetlenmesi ve takımın arkasında olması gerekir.”