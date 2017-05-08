‘Dört maçımızı da alıp şampiyon olacağız’

Derbinin son saniyesinde kendi kalesine gol atarak 9 kişi kalan Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmanın hem şokunu hem de derin üzüntüsünü yaşıyor.

İki hafta öncesine kadar M.Başakşehir’in 7 puan önünde olan Siyah Beyazlılar, büyük bir coşku içinde turu ne zaman atacağının hesaplarını yaparken kaybettiği iki maç sonrası puan farkının 2’ye düşmesi ile son dört haftaya oldukça sıkıntılı girecek.

“DÖRT MAÇIMIZI DA ALIP ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

İkili averajı rakibi M.Başakşehir’e kaptıran Beşiktaş’ın, olası puan eşitliği halinde şampiyonluğu kaybetme ihtimalinin ortaya çıkardığı sancı ve stresi kalan dört maçta yaşayacağı bir gerçek.

Başta başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm camia, önce M.Başakşehir’e sonra Fenerbahçe’ye kaybedilen puanların sebeplerini ararken şampiyonluğa olan inançlarından çok fazla bir şey kaybetmiş değiller ve ‘dört maçımızı da alırsak şampiyon biziz.Bunu yapacak gücümüz var’ cümlesini her konuşmanın sonuna eklemeyi de ihmal etmiyorlar.

“MAÇI ÇOKTAN KOPARMALIYDIK”

Beşiktaşlı yöneticiler son dakikada kendi kalesine atılan golü her ne kadar futbol şanssızlığı olarak nitelendirse de maçı son dakikaya bırakmadan koparmaları gerektiği konusunda da hem fikir durumda.

Sahasından hiç çıkmayan Fenerbahçe’yi oyunun büyük bir bölümünde ezdiklerini belirten yöneticiler ‘İki takjım arasındaki kalite farkı ortadaydı.Oyun olarak ezdik ama maalesef ezene değil, kazanana puan veriliyor.Maçı son dakikaya bırakmamalıydık çoktan koparmalıydık.Şu son iki haftanın bizim açımızdan hiç bir mazereti yok.Fenerbahçe’nin kalesi önünde yapılan yanlış tercihler ve bireyselliğin ön plana çıkması bizi zora soktu.Takımda bir sıkıntı var gibi görünüyor bunu çözecek olan yin ebizleriz.Avrupa maçları ve lig maçları, bunların getirdiği stres bizi yıpratmış olabilir ama ona göre de geniş kadro kurduk.Bunun üstesinden geleceğiz.Kalan 4 maçımızı da alıp şampiyon olacağız” diyerek inançlarını ortaya koyuyorlar.

“SONUCU HAKEME YÜKLEMEK DOĞRU DEĞİL, AMA…”

Maç içinde Hasan Ali ve Babel arasındaki pozisyonun da penaltı olduğunu söyleyen Siyah Beyazlı yöneticiler “Pozisyon kesin penaltı. Fırat Aydınus bu pozisyonu atlamamalıydı. Son saniyedeki golde de Emenike’nin kaleci Fabricio’ya şarjı var, Aydınus bunu da görmedi. Ama öyle bir maç oynandı ki hakem hatasına bağlayıp işin içinden çıkılacak bir maç değil. Sahasından bile çıkmayan bir Fenerbahçe’yi farklı bir skorla yenmemiz gerekiyordu. Hala aklımız almıyor, olacak iş değil. Futbol işte böyle hataları hiç affetmiyor” diye konuştular.