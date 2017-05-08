Dursun Özbek esti gürledi

TT Arena'da Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla boyun eğen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek artık soyunma odasına inmişti. İlk olarak Teknik Direktör Igor Tudor ile bir araya gelen Başkan, Hırvat çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldı ve ona sahip çıktı. Yaklaşık 1 saat süren baskında daha sonra takımdaki bütün futbolculara seslenen Özbek, adeta herkese fırça attı. Teknik Direktör Igor Tudor' un arkasında olduklarını üzerine basa basa yineleyen Özbek, futbolculara sergiledikleri kötü futbol ve ruhsuz tavırları nedeniyle çok kızdı.
Toplantı bitiminde futbolcuların bir hayli moralsiz oldukları gözlenirken, Başkan Özbek Bursaspor maçı öncesinde oyuncularla yaptığı toplantıda kalan 5 haftadaki sonuçlara ortak olduklarını söylemişti.