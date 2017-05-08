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GALATASARAY
06 Mayıs 2017 19:00
GALATASARAY
1 - 3
KASIMPAŞA
MAÇ ÖZETİ
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Dursun Özbek esti gürledi

Bursaspor maçı öncesinde kalan haftalar için oyuncularla sonuçlara ortak olduklarını açıklayan Dursun Özbek, önceki gün alınan yenilgi karşısında çılgına döndü ve soluğu soyunma odasında aldı. Teknik Direktör Tudor hariç herkese fırça attı.
10:358 Mayıs 2017
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Dursun Özbek esti gürledi

TT Arena'da Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla boyun eğen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek artık soyunma odasına inmişti. İlk olarak Teknik Direktör Igor Tudor ile bir araya gelen Başkan, Hırvat çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldı ve ona sahip çıktı. Yaklaşık 1 saat süren baskında daha sonra takımdaki bütün futbolculara seslenen Özbek, adeta herkese fırça attı. Teknik Direktör Igor Tudor' un arkasında olduklarını üzerine basa basa yineleyen Özbek, futbolculara sergiledikleri kötü futbol ve ruhsuz tavırları nedeniyle çok kızdı.

08 Mayıs 2017 Bruma`ya af yok Galatasaray yönetimi, Igor Tudor'a saygısızlık yapan Bruma'ya acımadı. Portekizli oyuncuya para cezası kesmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar yarınki yönetim kurulu toplantısı sonrasında rakamı netleştirecek. İlgili Haberi Oku

Toplantı bitiminde futbolcuların bir hayli moralsiz oldukları gözlenirken, Başkan Özbek Bursaspor maçı öncesinde oyuncularla yaptığı toplantıda kalan 5 haftadaki sonuçlara ortak olduklarını söylemişti.

Etiketler
Dursun Özbek galatasaray
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