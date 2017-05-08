Enteresan final

İlk 15 dakika tarafların sert müdahalelerle birbirlerini sindirme çalışmalarını seyrettik. İki takımın da en iyi kesicisi, Beşiktaş'ta Atiba, Fenerbahçe'de Mehmet Topal olmayınca orta sahalar daha hızlı geçiliyordu. 15. dakikadan sonra oyunu geniş alana yaymayı başaran siyah-beyazlılar üstünlüğü ele aldı. Fenerbahçe'deki sağ bek yokluğunda karşısında Hasan Ali Kaldırım'ı bulan Quaresma sık sık geniş alan yakaladı. Pek çok gol girişimi de onun tarafında başladı. Bazılarında final paslarındaki eksiklik, bazılarında da kalecinin üzerine vurulan toplar golün gelişini geciktirdi. İlk yarının sonuna doğru sarı-lacivertli ekibin orta saha oyuncularının geriye dönmekte zorlandığı dikkat çekti. Fırsatı iyi değerlendiren Beşiktaş hızlı bir atakta Aboubakar ile öne geçti.

Advocaat adeta gemileri yakarak 2. yarıya 2 değişiklikle başladı. Salih Uçan ve Ozan Tufan'ı alarak hücumu güçlendirme düşüncesini Beşiktaş kısa bir süre geriye çekilerek karşıladı. Bu süreçte kalesinde herhangi bir tehlike yaşamayan Şenol Güneş'in öğrencileri ardından yeniden topun hâkimi oldu. 90 dakikanın sonunu büyük oranda zorlanmadan getirdi Kara Kartal. Sadece bir anlık konsantrasyon kaybı sonucu Emenike'nin değerlendiremediği bir pozisyon oldu. Ancak kimsenin beklemediği anda, üstelik 9 kişi kalmışken Fenerbahçe'nin gol bulması büyük sürpriz oldu.

Beşiktaş sergilediği mücadeleyle derbiye fiziksel ve mental olarak iyi hazırlandığını göstermişti. Saha içi gerginliklerde oyundan düşmediler, ilk andan son dakikaya kadar ikili mücadelelerde büyük savaş verdiler. Disiplinli ve akılcı oyun ile Beşiktaş hak ettiği 3 puana çok yakındı ancak son saniyedeki anormal hata hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşanmasına neden oldu.