Fenerbahçe ağır yaralı

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından ağır yara alarak döndü. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel'in 7 dakikada 2 sarı kart, Josef de Souza'nın da 2 dakikada 2 sarı kart görerek oyundan atılması Antalyaspor maçı öncesinde Advocaat'ı düşündürüyor.

Beşiktaş deplasmanında son dakikada 1 puanı kurtaran Fenerbahçe, 2 önemli yıldızını kaybetti. 81. dakikada sarı kart gören Martin Skrtel, 7 dakika sonra Quaresma’ya yaptığı faule ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Skrtel’in oyundan atılmasının ardından 90. dakikada sarı kart gören Josef de Souza, bu karttan tam 2 dakika sonra Oğuzhan’a yaptığı sert faulle 90+2. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertli ekibin 2 önemli ismi, 11 dakikada gördükleri kartlarla oyundan atıldı ve Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

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Beşiktaş karşısında ilk yarıda ön libero oynayan ancak devre arasında yerini Salih Uçan’a bırakan Roman Neustadter, Rizespor mücadelesinde olduğu gibi Antalyaspor maçında da savunmada forma giyecek.