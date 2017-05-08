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FENERBAHÇE
07 Mayıs 2017 19:01
BEŞİKTAŞ
1 - 1
FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
15:358 Mayıs 2017
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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Beşiktaş deplasmanında ilk 11’de maça başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler 1 günlük iznin ardından, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, 10 Mayıs Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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Antalyaspor Fenerbahçe
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