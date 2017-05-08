Fenerbahçe’den zirveye ayar

Beşiktaş'a, 9 kişiyle geçit vermeyen Fenerbahçe, hem Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirdi hem de Medipol Başakşehir’i bir hayli umutlandırdı.

Bu sezon oynadığı derbilerde mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, son 4 haftaya girilirken şampiyonluk yarışını alevlendirdi. Beşiktaş karşısında gelen son saniye golü, hem Beşiktaşlıları yıktı hem de Medipol Başakşehir'in umutlarını yeşertti. Ezeli rakibi karşısında beraberliği kurtaran sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i şampiyonluk havasına sokarken, bir yandan da Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirdi.

Fenerbahçe son dakikalarda gülüyor Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da son dakikalarda bulduğu gollerle güldü. İlgili Haberi Oku

İKİLİ AVERAJ TEHLİKESİ

İki hafta içinde 5 puan kaybeden Beşiktaş büyük fırsat teperken, ikinci Medipol Başakşehir'le olan fark da 2'ye düştü. Dünkü sonuç, siyah-beyazlıları başka bir tehlike ile karşı karşıya bıraktı. Başakşehir'in kalan tüm maçlarını kazanması halinde Beşiktaş, 1 beraberlik dahi alsa şampiyonluğu ikili averajla kaybedecek. Kıran kırana geçecek olan yarışta şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceği şimdiden merak konusu…