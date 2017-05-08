Fenerbahçe’den zirveye ayar

Bu sezon oynadığı derbilerde mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, son 4 haftaya girilirken şampiyonluk yarışını alevlendirdi. Beşiktaş karşısında gelen son saniye golü, hem Beşiktaşlıları yıktı hem de Medipol Başakşehir'in umutlarını yeşertti. Ezeli rakibi karşısında beraberliği kurtaran sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i şampiyonluk havasına sokarken, bir yandan da Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirdi.
İKİLİ AVERAJ TEHLİKESİ
İki hafta içinde 5 puan kaybeden Beşiktaş büyük fırsat teperken, ikinci Medipol Başakşehir'le olan fark da 2'ye düştü. Dünkü sonuç, siyah-beyazlıları başka bir tehlike ile karşı karşıya bıraktı. Başakşehir'in kalan tüm maçlarını kazanması halinde Beşiktaş, 1 beraberlik dahi alsa şampiyonluğu ikili averajla kaybedecek. Kıran kırana geçecek olan yarışta şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceği şimdiden merak konusu…