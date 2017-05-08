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Fenerbahçeli yıldız transfer görüşmesine gitti!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer konusunda bugün flaş bir gelişme yaşandı.
14:398 Mayıs 2017
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Fenerbahçeli yıldız transfer görüşmesine gitti!

Fenerbahçe’nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, yönetimden izin alarak İtalya’ya gitti. Yıldız futbolcunun transfer görüşmesine gittiği iddiaları var.

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ardından yönetimden izin alan Simon Kjaer, özel işleri nedeniyle İtalya’ya gitti. Bugün yapılan antrenmanda izinli olduğu için yer almayan Danimarkalı oyuncunun İtalya’ya transfer görüşmesi yapmak için gittiği iddiaları var. Kjaer hakkında özellikle kasım ve aralık aylarında İtalyan basınında Milan, Palermo ve Roma’ya transferi konusunda önemli iddialar yer almıştı.

 

Etiketler
Fenerbahçe
Son güncelleme: 15:45 | 08.05.2017
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