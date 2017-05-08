Galatasaray’da büyük gün yarın!

Galatasaray'da haftasonundan itibaren yaşanan kriz salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısı ile beraberinde bazı kararları getirecek.

Galatasaray’da Kasımpaşa yenilgisinin yankıları devam ederken gözler yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında çıkacak kararlara çevrildi. Salı günü yapılacak toplantıdan yüksek miktarda para cezaları çıkması ve bazı futbolcuların da kadro dışı kalması beklenen kararlar arasında.

Özellikle sözleşmesi bitecek olan Bruma’nın Kasımpaşa maçında Teknik Direktör Tudor’a yaptığı iddia edilen hareket de masaya yatırılacak

Bilindiği üzere Galatasaray’ın yıldız futbolcusunu gözde kulüpler almak isterken menajeri gelip Kulüp yöneticileri ile görüşmüş ve yıllık 1.2 milyon Euro olan kazancını yıllık 2.5 milyon Euro’ ya çıkarmak ıstemişti. Bruma’nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan De Jong’un birden bire yedek kalmasının perde arkasında Tudor ile sorun yaşadığı tahmin ediliyor. Bu arada Sneijder’in de hocası ile arasının çok iyi olmadığı ve ters düştükleri konular bulunduğu belirtiliyor.