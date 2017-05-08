Galatasaray’da deprem! Fatura üç yıldıza kesiliyor

Igor Tudor’un, “Sorun hoca değil” sözlerinin ardından Galatasaray'da yönetim, takımın üç önemli yıldızı Sneijder, De Jong ve Chedjou’ya neşteri vurabilir.

Galatasaray, kâbus gibi geçen sezon Kasımpaşa yenilgisiyle yeni bir boyuta taşındı. Saha içi ve dışındaki tartışmaların yarattığı hararet, Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasında futbolculara fırçasıyla tırmandı. Teknik Direktör Igor Tudor'un, “Sorun hoca değil” sözleri ise krizin derinliğini gösterdi. Edinilen bilgilere göre Florya'da fatura futbolculara kesilecek. ‘Galatasaray'da futbolcuya dayalı düzen bitecek' parolasıyla hareket eden yönetim, üç yıldız futbolcuya neşter vuracak.

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Kesin karar bugün verilecek ancak Tudor ile yapılan görüşmeler sonucu Wesley Sneijder, Nigel de Jong ve Aurelien Chedjou'nun kadro dışı bırakılacağı kesin gibi. Igor Tudor, söz konusu üç oyuncunun ‘takıma uyumsuz' hareketler yaptığını bildirdi. Riekerink'in ayrılışı sonrası Sneijder'ın kendisini idmanlara vermediği konuşuluyor. Sözleşmesi bitecek Chedjou dışında, Sneijder ve De Jong'un takımdaki gelecekleri ise sezon sonu belli olacak.

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Yönetim, Bruma başka olmak üzere diğer futbolculara da para cezaları verip krizi aşmaya çalışacak. Sezon sonunda ise devrim niteliğinde kararlar çıkabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmayların Igor Tudor'a yönelik bir tasarrufu henüz yok. Tudor'un takımın başında ‘en azından' sezonu tamamlayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Hırvat teknik adamın lig sonunda istifa edebileceği kulislerde konuşuluyor.