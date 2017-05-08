Hamza Hamzaoğlu’ndan gençlere yakın takip

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yardımcıları, Osmanlıspor U21 takımının, Kardemir Karabükspor U21 takımını 1-0 yendiği maçı izledi.

U21 Ligi 30. hafta karşılaşmasında Karabük Eskipazar Sahası’nda Kardemir Karabükspor'la karşılaşan Osmanlıspor U21 takımı, rakibini Ahmet Sun'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Mor-sarılı gençler, aldıkları bu galibiyetle puanını 51'e yükseltirken lig sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

Rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan gençlerin maçını, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yardımcı antrenörler Fuat Nihat Buruk ve İsa Turan da takip etti. Hamzaoğlu, takım hakkında altyapı antrenörlerinden bilgi aldıktan sonra oyuncuları galibiyetlerinden dolayı kutladı.