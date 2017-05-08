Maradona yeni kulübüne imza attı

Arjantinli efsane Diego Maradona, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Fujairah takımının teknik direktörü oldu.

Diego Armando Maradona, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al-Fujairah takımının teknik direktörü oldu. 56 yaşındaki teknik adam, ülkenin ikinci lig takımını çalıştıracak.

Maradona haberleri kendi ağzından doğrulayarak, “Al-Fujairah takımını çalıştıracağım” dedi. Arjantinli efsanenin ilk teknik direktörlük macerası bu ülkede başlamıştı. Al-Wasl takımını 2012’de çalıştırmaya başlayan Maradona’nın görevine son verilmişti.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri, milli takımın başına başka bir Arjantinli Edgardo Bauza’yı getirmeyi düşünüyor. Maradona’nın yeni kulübünden ne kadar ücret kazanacağına dair bir açıklama yapılmadı.