Melih Mahmutoğlu: Finalde CSKA Moskova’yı isterim

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Ben finalde CSKA Moskova’yı isterim. Ama biz Fenerbahçe’yiz ve rakip seçmeyiz" dedi.

Bu sene 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Final-Four öncesi medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu, “Tabii bizim şansımız her zaman yüksek. Fenerbahçe'de oynuyorsanız hedef her zaman şampiyonluktur. Onun için oynarsınız. Biz de bunun bilincinde sezona başladık ve zorlu maçlar oynadık. Euroleague'in formatının değişmesi bizi zorladı. Sakatlıklarımız oldu. Bizim için kolay olmadı ama sonu güzel bitti. Ama daha da önemli iki maç var önümüzde. Henüz bir şey bitmiş değil. Final-Four'a üst üste 3 kez kalmak başarı tabii ki. Fakat tek hedefimiz kupa. Ona göre hazırlanıp konsantre oluyoruz. İnşallah en sağlıklı şekilde oraya gider ve mutlu sona ulaşırız” diye konuştu.

“Finalde CSKA Moskova'yı isterim”

Mahmutoğlu, finale çıkmaları durumunda rakip olarak hangi takımı istediği yönündeki bir soruya, “Ben finalde CSKA Moskova'yı isterim. Ama biz Fenerbahçe'yiz ve rakip seçmeyiz. Kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıp o şekilde konsantre oluruz” cevabını verdi.

“Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız”

Final-Four'un bu sene İstanbul'da düzenlenmesi hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, “Taraftarımız Berlin ve Madrid'de de hep arkamızda oldu. Tabii bu sene kendi ülkemizde, kendi şehrimizde olması çok ayrı bir heyecan. Kesinlikle çok farklı bir atmosfer olacak. Biz de bunun bilincinde hazırlanıyoruz. Kupayı taraftarımız ve kulübümüze armağan etmek için de kanımızın son damlasına kadar savaşacağız” diyerek sözlerini noktaladı.