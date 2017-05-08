Mersin’in çöküşü

Yaşadığı maddi problemler nedeniyle sezon boyunca düşmemek için mücadele eden Mersin İdman Yurdu küme düştü. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan ekip, önümüzdeki yıl 2. Lig'de mücadele edecek.

Göztepe’ye sahasında 6-5 mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen Mersin İdman Yurdu, geçmiş günleri mumla arıyor. 2013-2014 sezonunda mücadele ettiği TFF 1. Lig’de Play-Off’lara kalarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Akdeniz ekibi, Süper Lig’deki ilk sezonunu 47 puanla 7. sırada tamamlayarak başarılı bir grafik çizmişti. Hedeflerini yükselten ve bu nedenle yanlış transfer politikalarından kaynaklı maddi olumsuzluklar yaşayan Mersin İdman Yurdu, geçtiğimiz sezon Süper Lig’i son sırada tamamlayarak küme düştü. Transfer tahtasının kapanması ve sezon başında aldığı cezayla -3 puanla lige başlayan Mersin İdman Yurdu, bu sezon da istenilen performansa ulaşamadı. 2 sezonluk Süper Lig macerasının ardından bu yıl TFF 1. Lig’de mücadele eden Mersin İdman Yurdu, önümüzdeki yıl ise 2. Lig’de boy gösterecek.