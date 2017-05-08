Nefes nefese

Oktay APAYDIN yazdı...

Futbol, taraftar olursa güzel oluyor. Son haftalarda statlardaki boşluk, tatile çıkan taraftarlara rağmen eleştirdiğimiz F.Bahçe, dün akşam Vodafone Arena'da muhteşem bir atmosferde futbol oynamaya çıktı. Derbi sözü boşuna değil, coşkusu, heyecanı ile milyonları ekran başına çekiyor. Dün futbol için sahada her şey vardı. İlk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyetiyle biten maçın sonunda dokuz kişi kalan Fenerbahçe son saniyede Beşiktaş defansının hatasıyla beraberliği kurtardı.

Fenerbahçe maça iyi başlamıştı. Bir de net pozisyon bile bulmuştu. Ama maç öylesine faullerle kesildi ki, ilk 12 dakikada her iki takım 7 faul kullandı, seyir zevki azaldı. Maçın ikinci çeyreğinde ise Fenerbahçe geriye yaslanmayı tercih etti. Bu da pozisyon zenginliği ve gol arayışlarını Beşiktaş'a bırakmak anlamına geliyordu. Uzun bir aradan sonra ilk kez bir derbide sahaya çıkan hakem Fırat Aydınus; yönetmedi adeta maçı idare etti. Takdir hakkını Beşiktaş lehine kullandı. Ama Babel'in Hasan Ali tarafından engellenmesinde penaltıyı da veremedi. Çok sayıda sarı kartı es geçti. Ama kaleci Volkan Demirel itirazdan sarıyı gördü. Herkes maç bitti derken Advocaat'ın yerinde değişiklikleri sonrası hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Fenerbahçeli oyuncuların son hücumunda top havalandı. Pozisyonda Fabri topa havada hâkim olmaya çalışan Marcelo'yu bozunca top bir anda Beşiktaş'ın kalesine gitti. Hafta boyu şampiyonluk için geri sayan Beşiktaş, bu sonuçla hayallerini de ertelemiş oldu. Dahası futbolun 90 dakika kuralını izleyenlere ispatladı.