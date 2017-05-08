Nike Breaking2 ekibinden Monza’da dünya rekoru

Nike’ın maraton rekorunu 2 saatin altına indirmeyi hedeflediği Breaking2 ekibi, 6 Mayıs 2017 tarihinde Monza İtalya'da yer alan 2,4 km'lik Autodromo Nazionale Monza pistinde koştu.

Breaking2 girişiminde yer alan Eliud Kipchoge, Zersenay Tadese ve Lelisa Desisa, iki saatlik maraton bariyerini kırmak için Monza'da tüm güçleriyle mücadele ettiler. 2:00:25 ile koşuyu tamamlayan Kipchoge, dünya rekorundan 2.32 saniye önce gelerek rekoru kırarken, kendi rekoru olan 2:03:05 süreyi ise 2:40 saniye erken gelerek kırmış oldu. 2:06:51 ile koşuyu tamamlayan Tadese ise 3:50 saniye erken gelerek kendi rekorunu yeniledi. Desisa ise koşuyu 2:14:10 ile tamamladı.

Büyük hedefler, sıra dışı düşünce şekillerini gerektiriyor. Bu sebeple Kipchoge, Desisa ve Tadese'nin girişimine destek olmak için çeşitli isimlerden oluşan Breaking2 ekibi, geleneksel şehir maratonu rotasını bir hız denesi için Monza'da bir otomobil yarış pistine çevirdi.

İdeal yarış mekanı için, benzersiz bir dizi çevre özelliğinin bir araya gelmesi, yükseklik, sıcaklık ve buhar basıncı gibi faktörlerin dikkate alınması gerekir. Hedefse tektir; koşulları en iyi hale getirmek. Böylelikle en uygun yeri bulmak için dünyanın altını üstüne getiren Breaking2 ekibi, Monza İtalya’da yer alan 2,4 km’lik Autodromo Nazionale Monza pistinde karar kıldı.