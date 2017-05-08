Obradovic: Asya’dan Avrupa’ya nasıl gideceğiz bilmiyorum

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Final Four'un bu sene İstanbul'da düzenlenecek olmasının kendilerine ekstra bir avantaj sağlamadığını söyleyerek, "Önemli olan nerede olduğu değil sahada neler yaptığınız. Biz de en iyisini yapmak için uğraşacağız" dedi.

Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisinde karşılaştığı Panathinaikos Superfoods’u 3-0’la geçerek, 19-21 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek olan Final Four’a katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Medya gününde gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, “Final Four’a kaldığımız için çok mutluyuz. Tarihi takımlarla mücadele edeceğiz. En iyi şekilde de Real Madrid maçına hazırlanacağız. Şu andaki en büyük problemimiz kıta değiştirmek olacak. Asya’dan Avrupa’ya nasıl gideceğiz bilmiyorum. Bu konuda şaka yaptım ama Final-Four İstanbul’da olduğu için herkes bizim orada olmamız gerektiğini düşünüyordu. Bu da omzumuza büyük yükler yükledi. Önemli olan nerede olduğu değil sahada neler yaptığınız. Biz de en iyisini yapmak için uğraşacağız. Bu sene 30 maçın sadece 7’sinde tam kadro oynadık. Tek dileğim herkesin sağlıklı olması. Şimdi de önümüzde iki tane Türkiye Ligi maçı var. Daha sonra Madrid maçı için 1 hafta kalıyor. Hazırlanmamız için yeterli bir zaman olacaktır” diye konuştu.

“İyi oyuncularımız var”

Obradovic, Final Four’da kendilerini diğer takımlardan ayıran bir özelliğin olup olmadığına dair bir soruya şöyle cevap verdi:

“İyi oyuncularımız var. Takım şeklinde oynayabiliyorlar ve takımdaki pozisyonlarına çok iyi hakimler. Tabii geçen senelerdeki tecrübelerimiz de var. Final-Four’un ne kadar zor bir şey olduğunun herkes farkında. Geçen sene iki maçı da uzatmaya götürdük. Verilen bir karar maçın rengini değiştirdi. Şimdi bu maçları oynarken en iyi şekilde konsantre olmamız lazım. Yarı finaldeki rakibimizi de çok iyi tanıyoruz. Onlarla birçok defa karşılaştık. Turu geçmek için çalışacağız.”

“Taraftarımız bize çok iyi geliyor”

Final Four’un İstanbul’da düzenlemesi ve geçen sene şampiyonluğu final maçında kaybetmeleri hakkında da konuşan Zeljko Obradovic, “Taraftarımız bize hep çok iyi gelmiştir. Onların desteği arkamızdayken iyi işler başardık. Bu turda da bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyorum. Kaçan şampiyonluğa gelecek olursak; basketbol 40 dakika oynanan bir oyun. Şampiyonluğun kaçmasını 1 maça bağlayamayız. Önümüzde şimdi Madrid maçı var. Onu düşünüyoruz” diye konuştu.

“Bütün işi oyuncular yapıyor”

Oyuncular ve yönetimle iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade eden Sırp çalıştırıcı, “Her zaman oyuncuları ön planda gösteririm. Çünkü bütün işi onlar yapıyorlar. 3 yıldır bu aşamaya geliyorsak özellikle başkan ve yönetimin de önemli katlıları var. İçeride çok iyi ilişkilerimiz var ve bu yüzden başarılıyız” şeklinde konuştu.

“Basketbol’un saygıya ihtiyacı var”

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman’ın ‘Obradovic çok iyi bir hoca ve onu kıskanıyorum’ sözlerinin hatırlatılması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:

“Bütün hayatım boyunca rakiplerime saygı duymaya çalıştım. Çok sevdiğim bir iş yapıyorum. Tabii bazen değişik reaksiyonlar veriyoruz. Fakat saygı sınırlarını aşmamaya çok dikkat ediyorum. Final Four’un İstanbul’da olması bize daha çok taraftar kazandıracaktır. Benim tek isteğim herkes birbirine saygılı olsun. Basketbol’un buna ihtiyacı var. Mesela Real Madrid-Barcelona maçında Messi gol attığında her iki takımın taraftarı beraber sevindi. Basketbolda da bunların olmasını istiyorum.”

Mahmutoğlu: Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız

Final Four’a kaldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, “Bizim için çok güzel bir gün. 3 kez üst üste Final Four’a kaldık. Hem bizim hem de Türk basketbolu için büyük başarı. Gönül isterdi ki 3 Türk takımı da kalsın. Ama sağlık olsun. Panathinaikos gibi zorlu bir rakibi 3-0 yenerek geldik buraya. Sezon içinde iniş çıkışlarımız oldu ama her şeye rağmen buraya geldik. Şimdi önümüzde iki önemli maç var. İnşallah o maçları da geçip finale gideriz. Kanımızın son damlasına kadar savaşıp o kupayı almak istiyoruz. Çünkü bu takım kupayı hak ediyor. Teknik ekip ve biz bunun için çok çalışıyoruz. Takım olarak çok farklıyız. Zaten artık tecrübelendik. Kupayı kazanabilecek güçteyiz. Ama her şeyden önce Final Four’a en sağlıklı şekilde gitmek istiyoruz. Tam takım gittiğimiz zaman kupayı almamamız için bir neden kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Mahmutoğlu, takım arkadaşı Ekbe Udoh’un, ‘Son 3 senedir Final Four’a kalıyorsunuz. Bu turnuvaya nasıl bir zihinsel ve mental duyguyla hazırlanıyorsunuz? şeklindeki sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“Tabii ki tam konsantre hazırlanıyoruz. Rakip bizim için hiç önemli olmadı. Maçlara hep adım adım bakıyoruz. Eminim Ekbe de aynı şeyi düşünüyordur. Ben böyle karakterli oyuncuların kaptanı olduğum için çok mutluyum. Taraftar da Udoh’u çok seviyor. İnşallah onunla uzun süre çalışırız ve kaptanlığını yaparım”