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TRABZONSPOR
06 Mayıs 2017 16:02
TRABZONSPOR
2 - 3
KAYSERİSPOR
MAÇ ÖZETİ
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Pereira: Başımızı öne eğecek zaman değil

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, önemli hedefleri gerçekleştirmek için 4 maçlarının daha kaldığını söyleyerek, "Başımızı öne eğme zamanı değil" dedi.
11:058 Mayıs 2017
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Pereira: Başımızı öne eğecek zaman değil

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında sahasında Kayserispor’a 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da moraller bozuldu. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada sahasında mağlup olan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantajı tepti. Takımın Portekizli sağ kanat oyuncusu Joao Pereira, önemli bir maçı kaybettiklerini belirterek, “Ligde 4 sıraya yaklaşmamız için büyük bir şansımız vardı ama bunu yitirdik. Başımızı öne eğme zamanı değil. Ligin geri kalan bölümünde önemli hedefleri gerçekleştirebilmemiz için 4 tane daha maçımız var. Kalan bu maçlarda ne olur ise olsun hep birlikte olmalıyız “ifadelerini kullandı.

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Joao Pereira trabzonspor
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