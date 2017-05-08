Pereira: Başımızı öne eğecek zaman değil

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, önemli hedefleri gerçekleştirmek için 4 maçlarının daha kaldığını söyleyerek, "Başımızı öne eğme zamanı değil" dedi.

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında sahasında Kayserispor’a 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da moraller bozuldu. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada sahasında mağlup olan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantajı tepti. Takımın Portekizli sağ kanat oyuncusu Joao Pereira, önemli bir maçı kaybettiklerini belirterek, “Ligde 4 sıraya yaklaşmamız için büyük bir şansımız vardı ama bunu yitirdik. Başımızı öne eğme zamanı değil. Ligin geri kalan bölümünde önemli hedefleri gerçekleştirebilmemiz için 4 tane daha maçımız var. Kalan bu maçlarda ne olur ise olsun hep birlikte olmalıyız “ifadelerini kullandı.